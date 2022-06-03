Азербайджан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере газа

3 июн. 16:51

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил в пятницу, что между Азербайджаном и Ираном заключен меморандум о расширении сотрудничества в газовой сфере.

Джаббаров сообщил, что провел встречу с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Овджи. Стороны обсудили текущее состояние и развитие экономических отношений между двумя странами.

"Меморандум, подписанный с министерством нефти Ирана, будет способствовать расширению сотрудничества между странами в отрасли природного газа", - сообщил глава Минэкономики Азербайджана в пятницу на своей странице в соцсети.

За год товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 23,5% - в январе-апреля прошлого года он составил $134,115 млн, за аналогичный период 2022 года - свыше $165,718 млн, информирует Государственный таможенный комитет Азербайджана.