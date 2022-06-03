Оппозиционеры вышли к зданию правительства Армении в Ереване

3 июн. 16:48

Участники оппозиционного шествия в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа.

Протестная акция началась примерно в 16:40 по местному времени (15:40 мск).

Оппозиционеры подошли к зданию в районе 17:10, однако перед ним уже стояло много бойцов спецназа. Сегодня их больше, чем обычно, передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.