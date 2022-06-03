Евросоюз ввел санкции против Навки, сына и дочери Пескова

3 июн. 16:30

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета попали под санкции Европейского союза в рамках шестого пакета ограничительных мер. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

"Татьяна Навка является совладельцем компаний и активов, находящихся, в том числе, на Крымском полуострове", – сказано в документе.

Под персональные санкции также попали основатель "Яндекса" Аркадий Волож и председатель совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева.

Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на покупку, импoрт и транзит сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Запрет на импoрт нефти вступит в силу через полгода, на продукты нефтеперерабoтки – через восемь месяцев.

В рамках шестого санкционного пакета также будут отключены от международной системы SWIFT три российских банка – Cбербанк, Московский кредитный банк, Росcельхозбанк. Такая же мера применена к белорусскому Банку развития и реконструкции.

Помимо этого, вводится запрет на вещание на территории европейских государств телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр - международный".