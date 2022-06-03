Подземный переход возле центральной мечети в Актобе ушел под воду

3 июн. 16:18

Потоп приостановил работу подземного перехода в районе центральной мечети в Актобе.

Как передает местный телеканал "Рика-ТВ", грунтовыми водами затоплен весь подземный переход, плавает мусор и стоит стойкий неприятный запах.

Местные жители вынуждены использовать неудобный маршрут - переход проспекта по пешеходным переходам на перекрестках с улицами Жубановой и Маметовой.

В мэрии города заявили, что вопрос о временном закрытии перехода в настоящее время решается. Подрядчик каждые пять часов откачивает воду, однако через час она поднимается вновь.

Там же добавили, что, возможно, будет установлен пешеходный переход со светофором в районе мечети "Нур Гасыр" и парка Первого президента.