Из Москвы в Симферополь запустили железнодорожный "люкс"

3 июн. 16:12

Вагоны премиального класса оборудованы для поездок из Москвы в Крым, сообщили на научно-производственном предприятии "Циркон Сервис".

"Московское предприятие приняло участие в создании вагонов повышенной комфортности для поездов, следующих по маршруту Москва - Симферополь. Так, компания оборудовала их всем необходимым для работы, отдыха и проведения досуга во время путешествий", - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, его слова приводит пресс-служба.

Вагоны "люкс" состоят из шести просторных купе на одного-двух человек. В купе разместились широкий диван-кровать, шкаф для одежды и багажа, кресло и столом-трансформер, а также туалетная комната с душем, умывальным столом и вакуумным унитазом.

Также премиальные купе оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, сейфом, аудио- и видеосистемой. В люксовом интерьере для отделки использовались ценные породы дерева и искусственный камень.

Вагоны класса "люкс" будут доступны для пассажиров поездов, курсирующих по маршруту Москва - Симферополь с конца мая до конца сентября.