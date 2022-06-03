В Азербайджане назвали число привитых от коронавируса

3 июн. 16:10

За последние сутки от COVID-19 вакцинировались 1 917 азербайджанцев, сообщает Оперштаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу, составило 326, вторую - 199, три и более - 1 255, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 137 человек.

Общее число примененных доз вакцины по Азербайджану с начала вакцинации составляет 13 730 206. Первую дозу получили 5 348 845, вторую - 4 849 599, три и более - 3 285 415, бустерную после положительного результата теста - 246 347 человек.