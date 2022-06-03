На дороге в Ставропольском крае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

3 июн. 16:03

На 42-м километре дороги Михайловск - Казинка - Грачевка перевернулся автомобиль. Об этом сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Авария случилась вечером 2 июня.

Согласно предварительным данным, 38-летняя автоледи за рулем Ford Fusion не справилась с управлением на высокой скорости и вылетела с дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В результате инцидента пострадал ее 17-летний сын, находившийся на пассажирском сидении. Молодого человека доставили в больницу, врачи диагностировали у него травму головы.

В настоящее время ведется проверка случившегося, передает "Ставропольская правда".