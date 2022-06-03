Мурад Садыгзаде: США не смогли изолировать Россию в Персидском заливе

В интервью "Вестнику Кавказа" приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде подвел итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бахрейн и Саудовскую Аравию и оценил потенциальное включение стран Персидского залива в антироссийский альянс Байдена

- Почему регион Персидского залива важен для России?

- Половина добычи нефти приходится на Персидский регион. В арабском мире наиболее состоятельные государства. Они имеют большие инвестиционные возможности. С 2016-2017 года эти страны вкладываются в российскую экономику. КСА, ОАЭ и Катар также претендуют на роль регионального лидера.

- Может ли Россия рассматривать Персидский залив как единое целое при выстраивании отношений?

- Нет, тут нет так называемого "пакетного соглашения". Хотя катарский кризис решен, но осадок и расхождения Катара с ОАЭ и Саудовской Аравией из-за катарской поддержки "братьям-мусульманам" (запрещенная в России организация) сохраняются.

- Мы сейчас видим, что западные СМИ обвиняют Россию в провоцировании мирового голода, который затронет и Персидский залив. Меняется ли отношения в Катаре, ОАЭ и КСА к России в худшую сторону?

- Мы видели, как западные СМИ освещали события в Ливии и Сирии, не отражая объективную реальность. Что касается отношения региона к России, то три недели назад на встрече с Лавровым глава МИД Омана не стал осуждать действия России на Украине, отметив, что Оман не хочет "ввязываться в игру бесполезных обвинений", которые ни к чему не приведут. "Арабская улица" считает, что сейчас идет конфликт не Украины и России, а Запада и России.

- А как руководство этих стран реагирует на действия России?

- Эти страны прекрасно осознают, что к чему. Они балансируют между Россией и США. В политике нет друзей, есть интересы. То, что происходит в Украине, они воспринимают как попытку России переустроить мир. И им это выгодно. У этих стран нет голоса в международных организациях, где доминирует Запад. Им не нравится диктат США и ЕС. Яркий пример – давление на Саудовскую Аравию из-за дела об убийстве журналиста Джамала Хашукджи со стороны администрации Байдена. США приостановили поставку вооружений Саудовской Аравии и истребителей F-35 эмиратцам. В отличие от США, Китай и Россия строят отношения с ССАГПЗ, не вмешиваясь в политику этих стран.

- А что скажете по поводу недавнего решения стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти примерно на 600 тыс баррелей в сутки?

- Этот вопрос лучше адресовать энергоэксперту, но для меня очевидно, что установленные ранее квоты были максимальными. У нас долгое время была нехватка производства, мы не добираем квоты ОПЕК+. Сейчас страны мира выходят из карантина, идет экономическое развитие. Нефть нужна рынку, и увеличение квот не направлено против России. Вряд ли арабы, придающие большое значение символам, стали бы предпринимать такой шаг во время визита Лаврова в регион.

- Каков основной результат визита Лаврова в Бахрейн и Эр-Рияд?

- Сам факт визита – уже большое достижение. Визит доказал, что тезис Запада "Россия в изоляции" – бред. Другой важный момент – зерно. На Россию и Украину приходится 60% импорта Ближнего Востока по зерну. Россия сейчас прорабатывает возможности поставок зерна на Ближний Восток. Весьма важно, что страны Персидского залива, несмотря на давление Запада, не вводят санкции против России. На примере России, чьи активы заморожены в Европе, страны Персидского залива, у которых сотни миллиардов инвестиций в Британии, США и ЕС, могут усомниться в надежности западной финансовой системы и западных гарантий охраны частной собственности.

- В скором времени планируется визит Джо Байдена в Персидский залив. Может ли он перечеркнуть итоги ближневосточного турне Лаврова?

- Вряд ли перечеркнет. Саудовская Аравия и ее соседи на своей шкуре ощутили политику кнута и пряника США. Несмотря на вбросы, США не могут убедить Саудовскую Аравию выступить против России, ввести санкции против России и увеличить добычу нефти. Едва ли Эр-Рияд готов к этим мерам, даже если Байден лично приедет в саудовскую столицу. Мы переходим в многополярный мир, где есть независимые лидеры государств, как Эрдоган, бен Салман и Си Цзиньпин. Байден попытается привлечь ССАГПЗ в антироссийскую коалицию, но получится ли это сделать – большой вопрос.