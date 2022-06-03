Представитель ООН обсудил с руководством Армении развитие туризма в стране

3 июн. 15:51

В Ереване состоялась встреча президента Армении Ваагна Хачатряна с делегацией Всемирной организации туризма (ВОТ) ООН во главе с генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили.

Представители ООН прибыли в Армению для участия в 67 сессии Европейской региональной комиссии ВОТ.

Хачатрян отметил, что туризм является важным направлением для Армении, и правительство провозгласило эту сферу одной из приоритетных. Он выразил уверенность, что избрание Армении членом исполнительного совета ВОТ будет способствовать дальнейшему развитию туристической сферы.

Пололикашвили также провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны поговорили о перспективах развития сотрудничества между Арменией и структурами ООН, специализирующимися в туристической отрасли. Пашинян представил программы правительства в этом направлении, подчеркнув важность содействия ООН, передает "Sputnik Армения".