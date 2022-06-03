Узбекский сум обзавелся собственным графическим символом

3 июн. 15:50

Центральный банк Узбекистана по итогу конкурса по разработке символа национальной валюты выбрал символ сума.

На конкурс, который проводился с 8 февраля по 31 марта было подано свыше 17 тыс заявок, в финал вышли 54. Лучшим признан графический символ, разработанный Сарваром Жумагалдиевым.

Победитель был определен по следующим критериям: уникальность и оригинальность, универсальность, узнаваемость, символические и отличительные аспекты, легкость графического восприятия символа в различных форматах.

Графические символы есть не у всех валют мира. Согласно общемировому стандарту Unicode, на настоящий момент только около тридцати мировых валют имеют официально зарегистрированные графические обозначения.