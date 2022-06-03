Токаев призвал граждан Казахстана изменить Конституцию

3 июн. 15:20

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 3 июня с обращением к народу в связи с намеченным на 5 июня референдумом по изменениям в Конституцию.

Глава государства напомнил, что впервые в истории республики изменения в текст основного закона будут вноситься через общенародный референдум. Он также подчеркнул, что проведение референдума является важным шагом на пути построения в стране развитого демократического общества. "В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе", - цитирует его Zakon.kz.

Токаев указал на то, что все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан.

"Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора", - сказал президент.

Он выразил уверенность в том, что референдум станет проверкой казахстанского общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. "Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа", - пояснил глава государства.

Помимо этого, президент подчеркнул, что в условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед Казахстаном, гражданам страны должны быть сильны своим единством и солидарностью. "Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике", - обратил внимание Токаев.

Он также призвал жителей Казахстана сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития страны. "Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит - на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба родины", - подытожил глава государства.

Напомним, референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию состоится в Казахстане 5 июня. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов. Кроме того, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого президента страны Нурсултана Назарбаева.