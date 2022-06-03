Фигуристка Трусова попробует себя в легкой атлетике

3 июн. 15:13

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на Неделе легкой атлетики, она будет участвовать в соревнованиях по прыжкам в длину, а также, возможно, примет участие в спринтерском забеге.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что Трусова, завоевавшая на Олимпийский играх 2022 серебро в женском одиночном фигурном катании, выступит на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве, которая будет проходить с 7 по 13 июня в Лужниках.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков удивился решению 17-летней фигуристки.

Хореограф-постановщик Илья Авербух увидел в новом увлечении Трусовой позитивные стороны. "Саша - талантливый человек, она любит спорт, любит преодоления, поэтому и пробует себя в очень разных амплуа. Сейчас идет период межсезонья, думаю, что ее участие в легкоатлетических стартах больше направлено на поднятие внутреннего настроения. И считаю, что у нее все будет хорошо", - сказал Авербух, пишет РИА Новости.