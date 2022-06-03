Жителя Кубани обвинили в жестоком избиении подростка

3 июн. 15:07

В отношении 20-летнего жителя Краснодарского края, который напал на подростка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следователи заявляют, что 29 мая мужчина по просьбе знакомого вместе с приятелями приехал в хутор Коржевский Славянского района для выяснения отношений с несовершеннолетним местным жителем и его друзьями.

"В ходе возникшего конфликта подозреваемый ударил несколько раз мальчика по голове и лицу руками, а также битой, которую отнял у одного из оппонентов. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

К месту драки приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала 14-летнего подростка. Как отметили в ведомстве, он до сих пор находится в больнице.

Отмечается, что уголовное дело расследуется по пункту "з" части 2 статьи 111 ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.