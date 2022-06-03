В Дагестане нашли тела мужчин, унесенных рекой в автомобиле

3 июн. 14:59

Спасатели МЧС сообщили о завершении поисковых работы в Рутульском районе Дагестана.

Накануне вечером в реку Самур упал автомобиль, его унесло течением. Один пассажир успел выбраться из машины и был госпитализирован. В автомобиле оставались двое - водитель и пассажир.

"Сначала нашли тело мужчины 1995 года рождения. Затем обнаружили тело второго 1997 года рождения", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

В поисках участвовали порядка 200 человек из числа местных жителей, сотрудников МЧС и полиции.