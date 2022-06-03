В России станет на один налог меньше

3 июн. 14:55

В России могут отменить налог на доходы граждан (НДФЛ) от продажи золота в слитках. С таким предложением выступило министерство финансов РФ.

По замыслу Минфина, доходы физических лиц от уплаты этого одного налога необходимо освободить на два года (2022 и 2023) с целью повышения привлекательности инвестиций в золото. Идею уже поддержало правительство.

В ведомстве также отметили, что удержание НДФЛ в этом году не будет производиться с инвесторов, которые были вынуждены выводить бумаги от санкционного брокера. От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под санкций.

Кроме того, налоговые льготы получат фирмы, занимающиеся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции.