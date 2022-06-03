В правительстве считают необходимым повысить конкурентоспособность российской продукции

3 июн. 14:40

Конкурентоспособность отечественной продукции необходимо повышать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства. Поэтому нам нужно оперативно принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности российских предприятий и их продукции", - заявил Мишустин в пятницу, выступая на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Достигнуть этого помогут в том числе российский цифровые технологии, уверен он.

"Наша информационно-технологическая сфера должна стать платформенным сервисом для российской промышленности, который поможет вывести ее на новый уровень развития", - сказал премьер.

По словам главы российского правительства, "важно восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики", "снизить зависимость от импорта".