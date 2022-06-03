Трое братьев из Казахстана хотели перевоспитать брата-дебошира, но убили его

3 июн. 14:14

В Алматинской области задержаны трое мужчин, которые забили насмерть своего брата, пытаясь перевоспитать, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Отмечается, что 1 июня в Енбекшиказахском районе на озере Лепка было найдено обернутое одеялом тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. При этом кисти рук связаны бечевкой.

Полиция заявила, что потерпевшим оказался 39-летний житель Талгарского района, который жил в селе Туздыбастау со своей мамой и младшим братом.

Выяснилось, что мужчина злоупотреблял алкоголем и часто устраивал семейные скандалы, за что неоднократно привлекался к ответственности.

По подозрению в убийстве полицейские задержали троих родных братьев погибшего. Они же предварительно установили, что частые семейные скандалы привели к тому, что родные собрались 27 мая для решения окончательной проблемы с родственником-дебоширом.

"При очередной попытке повлиять на брата между ними вспыхивает ссора, которая перерастает в драку. В итоге трое братьев, используя молоток и черенок от лопаты, забивают насмерть четвертого. Тело вывозят в соседний район и бросают в прибрежной озерной топи", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что уголовное дело расследуется по статье 99 части 2 УК ("убийство, совершенное группой лиц").