Велосипедист угодил в ДТП в Георгиевском округе Ставропольского края

3 июн. 14:14

В поселке Шаумянском в Георгиевском округе произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Авария случилась днем в 2 июня. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta наехал на школьника, который внезапно выехал на велосипеде на дорогу с обочины встречного направления.

В результате столкновения пострадал велосипедист, врачи диагностировали у него ушиб ноги. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту произошедшего ведется проверка, передает "Ставропольская правда".