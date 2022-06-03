ВЦИОМ: политику Путина одобряют 78% россиян

3 июн. 14:13

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 78,2% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился с 23 по 29 мая, одобрение президенту выразили 78,2% россиян, о доверии Владимиру Путину сообщили 81% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участниками опроса стали 1,6 тыс россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.