Ученые объяснили, почему медузы наводнили акваторию Сочи

3 июн. 14:04

У берегов Сочи появились медузы, это связано с южными ветрами, а не температурой воды, как принято считать, объяснила старший научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова, пишет РИА Новости.

По словам Молодцовой, медузы устойчивы к холодной воде, так что их выход в прибрежную зону не зависит от температуры моря. "Большое число медуз у берега можно объяснить ветрами. Обычно медуз больше у берега, когда дует южный ветер, южак, а когда дуют ветры северных румбов, медуз относит от берега. В Сочи северных ветров меньше", - сообщила специалист.

Она добавила, что медуз в Сочи можно не бояться - в акватории Черного моря отсутствует опасный вид медуз, способных причинить серьезный вред здоровью человека.