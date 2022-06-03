Захарова: Россия не ведет кампанию против украинской культуры

3 июн. 13:50

Россия никогда не предпринимала попыток разрушить культуру Украины, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от наших соседей к подобному поведению мы никогда не были склонны. Кампанию по сносу памятников украинским деятелям и переименованию улиц, названных в их честь, мы не ведем и никогда не вели", - отметила она.

Захарова считает, что заявления о преднамеренном разрушении Россией культурного наследия Украины могут делать в ЕС только люди, не понимающие истории "нашего общего пространства".

"У нас стоит огромное количество памятников, названы не просто улицы, есть огромное количество географических объектов, объектов культуры, памятников, связанных с нашей совместной историей или историей Украины как республики, которая входила в состав СССР, и далее", - рассказала представитель российского МИД.