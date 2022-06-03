В Пятигорске "заминировали" здание университета

3 июн. 13:21

Анонимы сообщили о том, что здание пятигорского института-филиала Северо-Кавказского федерального университета заминировано, заявил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Опять поступает информация о минировании некоторых корпусов Пятигорского института-филиала Северо-Кавказского федерального университета", - написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы, проходит эвакуация.

Ранее сообщения об угрозе минирования здания пятигорского института-филиала СКФК поступали 25 мая, но они не подтвердились.