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В Пятигорске "заминировали" здание университета

В Пятигорске &quot;заминировали&quot; здание университета

Анонимы сообщили о том, что здание пятигорского института-филиала Северо-Кавказского федерального университета заминировано, заявил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Опять поступает информация о минировании некоторых корпусов Пятигорского института-филиала Северо-Кавказского федерального университета", - написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают оперативные службы, проходит эвакуация.

Ранее сообщения об угрозе минирования здания пятигорского института-филиала СКФК поступали 25 мая, но они не подтвердились.

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