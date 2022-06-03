Песков рассказал, как долго будет продолжаться спецоперация на Украине

3 июн. 13:20

О том, как долго будет продолжаться спецоперация на Украине, сообщил в 100-й день операции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, одной из главных целей российской спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР, "в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты, от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни".

"Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Песков в пятницу 3 июня.