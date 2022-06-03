В Москве открылись Дни культуры Армении

3 июн. 13:17

В пятницу, 3 июня, в Москве стартовали Дни культуры Армении в России. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ.

В этом году Дни культуры приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

В рамках мероприятия состоятся выступления двух лучших музыкальных коллективов Армении - Национального филармонического оркестра Армении и Национального струнного квартета имени Комитаса.

Концерт Национального филармонического оркестра Армении под управлением Эдуарда Топчяна пройдет 10 июня в 19.00 в концертном зале П.И.Чайковского. Зрители услышат произведения Чайковского, Хачатуряна и Бабаджяна.

Национальный струнный квартет имени Комитаса под управлением Эдуарда Тадевосяна выступит 11 июня в Малом зале Московской государственной консерватории.