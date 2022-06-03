Полицейские в Узбекистане, бившие электрошокерами туристов из Казахстана, уволены

3 июн. 13:04

Двое сотрудников органов внутренних дел из Самарканда, которые применили шокеры к туристам из Казахстана, уволены.

Инцидент произошел майской ночью возле клуба "Тадж Махал". Сначала правоохранители проверили документы у туристов, затем сообщили, что они нарушают комендантский час и, применив силу, отвезли иностранцев в отделение.

По словам пресс-секретаря МВД Узбекистана Шохруха Гиясова, правоохранители злоупотребили своими служебными обязанностями и полномочиями, в том числе по использованию специальных технических средств.

Результаты служебного расследования стали известны 3 июня. Двое полицейских уволены за применение силы к туристам. Возбуждено уголовное дело.