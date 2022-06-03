Литва, Латвия, Эстония и Германия обсудят укрепление восточного фланга НАТО

3 июн. 12:54

На следующей неделе лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят с канцлером Германии Олафом Шольцем планы участия ФРГ в укреплении восточного фланга НАТО. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе президента Литвы Гитанаса Науседы.

Канцлер ФРГ приедет в Вильнюс 7 июня. Для встречи с ним в Литву прибудут президенты Латвии и Эстонии.

Помимо обсуждения обеспечения безопасности в регионы, стороны поговорят о предстоящем мадридском саммите НАТО. На нем Литва, Латвия и Эстония планируют поднять вопрос об усилении присутствия НАТО в регионе с батальонного уровня до бригады, передает

Напомним, саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.