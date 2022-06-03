Иран предложил России сотрудничество в энергетике

3 июн. 13:05

Москва и Тегеран должны развивать сотрудничество в сфере энергетики и транспортной логистики, заявил иранский посол Казем Джалали.

Дипломат отметил, что у России и Ирана имеются большие возможности для сотрудничества, приведя в пример создание транспортного коридора Север – Юг.

"Оптимальным маршрутом, связывающим Восточную Азию с Европой, является путь через Иран и Россию, поэтому мы вместе должны развивать этот маршрут. Вторым направлением сотрудничества может стать энергетика, мы непременно должны сотрудничать в этой сфере", - цитирует его РИА Новости.

По словам посла, в ходе визита российского вице-премьера Александра Новака в Тегеран этот вопрос был поднят и стороны приступили к работе в этом направлении.