Молодежь Азербайджана и Армении встретится в Страсбурге

3 июн. 12:48

На следующей неделе в Страсбурге состоится встреча представителей азербайджанской и армянской молодежи, сообщил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

По словам посла, инициатива была согласована на встрече лидеров Армении и Азербайджана в декабре 2021 года в Брюсселе. На встречу в Страсбург отправится десять представителей Азербайджана, уточнил он.

"Они проведут там встречу с представителями молодого поколения Франции, Германии и Армении. Основная цель - участие в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией", - объяснил Гросс.

Напомним, очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в Брюсселе 22 мая при участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. По итогу встречи министерства иностранных дел Азербайджана и Армении получили поручения начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку.

Первая встреча по делимитации границы состоялась 24 мая, азербайджанская и армянская сторона договорились провести вторую встречу в Москве, третью - в Брюсселе.