Лавров: РФ готова обеспечить проход судов, блокированных в украинских портах

3 июн. 12:36

Страны Запада стараются препятствовать формированию многополярного мира, используя Украину как повод продвигать свои интересы в других регионах. Соответствующее заявление сделал глава МИД Сергей Лавров, находящийся в Саудовской Аравии.

По его словам, необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды. "ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения", - подчеркнул Лавров.

"А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны всерьез задуматься, что для них важнее – делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами", - говорил министр.