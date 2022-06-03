Россия и США не будут сотрудничать в области культуры, науки и СМИ

3 июн. 12:34

Москва уведомила Вашингтон о прекращении сотрудничества в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дальнейшее сохранение меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство США в Москве", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что МИД предложил прекратить действие документа, а правительство утвердило это решение.