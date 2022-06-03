Лавров отправится в Ереван на заседание СМИД ОДКБ

3 июн. 12:31

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, которое состоится 10 июня в Ереване, сообщила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Армения председательствует в ОДКБ в текущем году", - заявила Захарова.

Она отметила, что по итогам заседания планируется подписать план консультаций представителей стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022-2024 годы.

Также в рамках визита в Ереван у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч.