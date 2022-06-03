Автомобиль упал в Самур, есть жертва

3 июн. 12:22

Один человек погиб, еще одного ищут после падения автомобиля в реку Самур в Дагестане.

"Одного из них спасли. Позже было найдено тело второго человека, поиски третьего продолжаются", - пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что авария произошла накануне между селами Киче и Хлют в Рутульском районе Дагестана. Одного из участников аварии удалось спасти, он доставлен в больницу. Затем было найдено тело одного из пропавших было найдено в реке уже на территории Докузпаринского района. Поиски второго человека продолжаются.