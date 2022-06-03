В тройном ДТП на Ставрополье погиб пешеход

3 июн. 12:20

Вечером 2 июня на 322 километре дороги "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно предварительной информации, водитель "ГАЗели" не справился с управлением на высокой скорости и влетел припаркованные на обочине автомобили Citroen и Skoda Octavia, а затем сбил водителя второй иномарки, стоявшего возле машины.

В результате столкновения 52-летний житель Кисловодска скончался на месте от полученных травм. Водителя "ГАЗели" доставили в больницу Пятигорска, врачи диагностировали у него перелом позвоночника и тяжелую травму головы.

По факту произошедшего ведется проверка, передает "Ставропольская правда".