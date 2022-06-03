Зурабишвили: помилование Саакашвили усугубило бы поляризацию в Грузии

3 июн. 12:17

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не собирается менять свою позицию по поводу помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, так как это могло бы усугубить ситуацию в стране.

Ранее президент Грузии заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.

"Вы знаете грузинское общество, знаете, что это будет одним из вопросов крайнего противостояния… Исходя из тех тяжелый лет, которые помнит общество, я не могу быть участником того, что может еще больше углубить поляризацию в стране", – сообщила Зурабишвили в эксклюзивном интервью в передаче "Свободная студия" на телеканале PalitraNews.

Она указала, что ранее несколько раз помиловала людей с целью снижения поляризации, однако "цель не была достигнута".

"А здесь еще намного остро выражены позиции людей", – отметила президент.

По ее словам, надо предпринять все необходимые меры для обеспечения защиты здоровья экс-президента. Необходимо не наносить ущерб репутации Грузии, а предпринять соответствующие меры, чтобы "с бывшим президентом ничего не произошло", считает Зурабишвили.