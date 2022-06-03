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"АвтоВАЗ" вернется к выпуску Lada Granta

&quot;АвтоВАЗ&quot; вернется к выпуску Lada Granta

"АвтоВАЗ" собирается возобновить производство автомобилей Lada на заводе в Тольятти. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно", - сказано в заявлении.

В компании отметили, что на "АвтоВАЗе" возобновили работу другие подразделения (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика), обеспечивающие производство Lada Granta, передает РИА Новости.

Напомним, ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что сотрудники предприятий ушли в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля. На протяжении всего мая производство автомобилей Lada было также приостановлено.

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