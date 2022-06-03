Крымская альпинистка пострадала на горе Казбек

3 июн. 11:48

Альпинистка из Феодосии при спуске с горы Казбек в Северной Осетии получила травму ноги, за ней направлен вертолет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пострадавшая находится на высоте 3900 м. "Вертолет МЧС России Ми-8 направлен в республику для эвакуации альпинистки", - информирует МЧС.

Вертолет прибудет во Владикавказ, там он заберет четырех спасателей Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые окажут помощь пострадавшей и помогут транспортировать альпинистку с горы.