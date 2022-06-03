Два человека пострадали в пожаре в ТЦ в Москве

3 июн. 11:47

Два человека получили травмы при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы, информирует пресс-служба МЧС в пятницу.

"По состоянию на 11:00 мск в восьмиэтажном здании бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" действует пожар на площади 1 100 кв метров, предварительно, пострадали два человека, 120 - эвакуированы, 11 - спасены с помощью спецустройств", - сообщает экстренное ведомство.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на улице Горбунова на западе Москвы поступило в 09:31 мск. Ему присвоен максимальный, пятый ранг.

К возгоранию привело короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде, передает ТАСС.