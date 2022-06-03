ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций

3 июн. 11:21

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, говорится в заявлении организации.

Отмечается, что новые санкции предполагают введение нефтяного эмбарго – страны-члены ЕС должны отказаться от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев.

Кроме того, в заявлении сказано о поэтапном отказе от российской нефти, которая перевозится морским путем, при этом для трубопроводной нефти делается временное исключение.

Помимо нефти, как говорится в заявлении, российские Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк будут отключены от банковской системы SWIFT. Также санкции предусматривают запрет на вещание телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный. При этом их сотрудники смогут продолжить свою деятельность, несмотря на данный запрет.