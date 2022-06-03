Коронавирусом заразились еще 4 188 россиян

3 июн. 11:16

За минувшие сутки в России выявили 4 188 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 264, в Санкт-Петербурге - 302, в Подмосковье - 225. В Краснодарском крае - 87, в Ставропольском крае - 118, в Крыму - 45, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 17, в Ингушетии - 6, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 343 964.

Госпитализированы за сутки 2 093 человека. Выздоровели - 5 234 пациента, за все время - 17 755 194.

Умерли за сутки 78 человек, с начала пандемии - 379 363.