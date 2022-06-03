Qatar Airways полетит в Батуми

3 июн. 11:10

Авиакомпания Qatar Airways с 2023 года будет летать в Батуми, сообщил посол Грузии в Катаре Николоз Ревазишвили.

"С первого июня Qatar Airways добавила еще один рейс в Тбилиси и мы работаем над тем, чтобы рейсы были назначены в направлении Доха-Батуми-Доха", - заявил дипломат в эфире "ТВ Пирвели", пишет Trend.

По словам Ревазишвили, рейсы будут назначены в следующем году, исходя из интересов авиаперевозчика.

"Как вы знаете, в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу и все усилия авиакомпании в этом году направлены на страны участников чемпионата, а в будущем году рейсы в Батуми будут назначены", – добавил посол.