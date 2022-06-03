Минпромторг: ограничения Запада способствуют развитию российского ПО

3 июн. 10:56

В Минпромторге считают, что российские производители программного обеспечения справятся с задачей импортозамещения, введенные ограничения стали стимулом для развития отечественного ПО.

"Ограничения, которые ввели иностранные вендоры, дали как дополнительную положительную динамику в развитии отечественного ПО, так и дополнительные стимулы для организаций к замене иностранных решений", - заявил в кулуарах конференции ЦИПР-2022 заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, пишет ТАСС.

Он отметил, что к 2025 году вопрос с заменой импортного ПО будет решен. "В связи с ведением на государственном уровне жесткого запрета на закупку иностранного ПО и оборудования для объектов КИИ с марта текущего года, а полный запрет, как вы знаете, установлен с 1 января 2025 года, госкомпании сейчас пересматривают свою политику в отношении закупок [….] Мы уверены, что с необходимым запросом на отечественные решения мы справимся", - сказал Шпак.