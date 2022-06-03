Турция и Китай стали вытеснять Европу и США из российских магазинов электроники

3 июн. 10:53

Сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за приостановки работы ряда иностранных компаний и проблем в логистике наблюдается в России, сообщает РБК со ссылкой на сотрудников торговых сетей.

Как отметил коммерческий директор сети магазинов "Холодильник.ру" Алексей Погудалов, сильнее всего это сказалось на товарах американских, европейских и корейских фирм. "Ассортимент значительно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple", - добавил он.

Вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин заметил сокращение в категории смартфонов и планшетов, в частности Samsung и Apple.

В свою очередь, работник "М.Видео - Эльдорадо" подчеркнул, что техника большинства брендов, которыми привыкли пользоваться россияне, имеется в магазинах, но появляются и расширяют свое присутствие другие производители: так, вырос спрос на торговые марки Hi и Novex.

Кроме того, в РБК заключили, что освобождающиеся на рынке места постепенно занимают китайские и турецкие фирмы.