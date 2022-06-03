Израиль запретил "ИрАэро" совершать рейсы между Москвой и Тель-Авивом

3 июн. 10:50

Российская авиакомпания "ИрАэро" отменяет рейсы между Москвой и Тель-Авивом, авиационные власти Израиля приостановили разрешение на полеты.

"С 1 июня 2022 года авиакомпания "ИрАэро" не выполняет полеты по маршруту Москва - Минеральные Воды - Тель-Авив (Израиль) по причине приостановки разрешения на выполнение рейсов со стороны авиационных властей Израиля. В настоящее время ведется работа по возобновлению данного разрешения", - сообщил в пресс-службе авиакомпании.

Перевозчик начал летать в Тель-Авив 18 апреля этого года, рейсы выполнялись трижды в неделю. "Загрузка рейсов была полной. Всего за 1,5 месяца на данном направлении перевезено 3 340 пассажиров (туда и обратно)", - уточнили в пресс-службе.