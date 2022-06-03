Три грозовых дня предстоят Казахстану

3 июн. 10:35

Согласно прогнозам Казгидромета, в ближайшие сутки, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов, практически на всей территории Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды.

Так, дождливо будет 05 июня на востоке и в центре республики. Возможны сильные дожди с грозами, усилением ветра, не исключен град.

"На западе будет 22-33 тепла, на юго-западе - 29-37 тепла, на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла, а на юге республики – 27-37 тепла, на юго-востоке Казахстана - 22-32 градусов тепла", - приводит прогноз Sputnik Казахстан.