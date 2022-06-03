ЦИК Казахстана готов к проведению референдума

Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила о полной готовности к проведению референдума по внесению поправок в конституцию.
Население проинформировано о референдуме, гражданам дали возможность проверить себя в списках избирателей и узнать, на каком участке они могут проголосовать, сообщил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.
По словам Абдирова, поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в стране будет создан конституционный суд, запрещена смертная казнь.
Кроме того, из основного документа уберут все упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента Казахстана.
Референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана состоится 5 июня.