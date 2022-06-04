Пришло время Среднего коридора

В июле Азербайджан планирует завершить расширение свободной экономической зоны Алят в 70 км к югу от столицы, где расположен порт Баку, обновленный и расширенный в две фазы с 2012 по 2020 годы. Порт Баку находится в западной части Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), проходящего по территории Центральной Азии и Южного Кавказа. Цель Среднего коридора продвижение сырьевого экспорта и контейнерных перевозок с востока на запад.

Asia Times пишет, что проект отличается от китайской инициативы ”Один пояс - один путь”, которая не оправдала ожиданий. В конце мая первая партия груза для Европы, отправленная с китайской станции Туаньцзецунь, прибыла в порт Баку. Оттуда она будет направлена в Финляндию. Железнодорожная станция Туаньцзецунь расположена в районе Шапингба муниципалитета Чунцин в юго-восточном Китае, примерно в 1900 км на запад от Шанхая. Груз принадлежит финской компании Nurminen Logistics и состоит из автомобильных запчастей, пластиковых товаров, оборудования для производства текстиля и других не пищевых товаров. Транзит через Черное море будет осуществляться на пароме из грузинского порта Поти в румынский порт Констанца. Длина маршрута от Хельсинки до станции Туаньцзецунь составляет 13 тыс. км. Альтернативным западным выходом к Черному морю может стать болгарский порт Варна.

Азербайджан, Казахстан и Грузия намерены развивать этот транспортный маршрут. Его ежегодный потенциал оценивается в 10 млн метрических тонн или 200 тыс. контейнеров. Все три страны намерены установить единые тарифы для внутренних грузоотправителей, а также улучшить и упростить работу перевозчиков. У Среднего коридора был высокий потенциал еще на стадии разработки проекта. Теперь санкции против Москвы снизили значение России в качестве экспортного маршрута из Центральной Азии и Китая на европейские рынки. Такое стечение обстоятельств значительно увеличило экономическую и геополитическую важность Среднего коридора.

Транзит через российские железные дороги по маршруту Китай - Россия - Европа увеличился почти в половину в 2020-2021 годах, неожиданно обозначив низкую пропускную способность на главных линиях, а также проблемы у портов и на пограничных пропускных пунктах. В конце февраля еще до начала спецоперации, которая спровоцировала новые международные санкции против России, по российским железным дорогам перевозился максимальный объем китайских товаров. Но сейчас могут возникнуть проблемы с вложением инвестиций в расширение железнодорожных мощностей.

Последние события определяются Совместным заявлением о расширенном стратегическом партнерстве, подписанном Казахстаном и Турцией 11 мая, который подчеркивает приверженность двух стран дальнейшему развитию Среднего коридора. В более широком смысле события разворачиваются на фоне трансформации созданного в 2009 году Тюркского совета в постоянную международную Организацию Тюркских государств (ОТГ) в ноябре 2021 года, который задает вектор внешней политики тюркских государств.

Теперь у Турции есть стабильная платформа для проекции своей ”мягкой силы” в Центральной Азии, укрепления экономического сотрудничества и даже интеграции концепции в военно-промышленном секторе. Во время визита казахского президента Касыма-Жомарта Токаева в Анкару, где он подписал Совместное заявление с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, была достигнута договоренность о производстве турецких дронов в Казахстане. Сотрудничество будет включать в себя трансфер, поддержку и ремонт БПЛА. Китайские товары, экспортируемые в Турцию, уже два года проходят через порт Баку. По словам Токаева, время транспортировки грузов из Хоргоса, расположенного на казахско-китайской границе, в Стамбул теперь составляет всего 13 дней по сравнению с 60 днями ранее.

Когда завершится вторая фаза расширения порта Баку, там будет переваливаться 25 млн груза ежегодно, в том числе и 500 тыс. двадцатифутовых эквивалентов в контейнерах. Необходимая инфраструктура создавалась на протяжении последних 10 лет.

Среди портов, которые по-прежнему развиваются в рамках Среднего коридора на восточном побережье Каспийского моря - Курык в Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане. Ежегодная мощность Курыка составляет 4,1 млн тонн, в том числе и 240 тыс. двадцатифутового эквивалента. В следующем году его мощность планируется увеличить до почти 6 млн тонн. Мощность порта Туркменбаши составляет 4 млн тонн, в том числе и 400 тыс двадцатифутового эквивалента. Этого мало для реальных объемов перевозок, но Средний коридор набирает силу как раз в тот момент, когда грузовые перевозки через Россию становятся затруднительными, а стоимость морского транзита продолжает расти по отношению с наземной транспортировкой.

Запуск Среднего коридора привлекает внимание к Транскаспийскому маршруту и подтверждает его жизнеспособность. Это происходит на фоне угроз энергетического дефицита в Европе и других регионах мира. Прогнозируемый успех Среднего коридора уже возрождает интерес мировых энергетических лидеров к Транскаспийскому газопроводу из Туркменистана в Азербайджан и к Транскаспийскому нефтепроводу из Казахстана в Азербайджан. Создание Азербайджаном мультимодальной транзитной инфраструктуры, предпринимаемое в последнее десятилетие, усиливает интерес к реализации открывающихся возможностей.