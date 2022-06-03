Путин оценил ситуацию в мире

3 июн. 10:23

Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, констатировал президент РФ Владимир Путин.

Поэтому, по словам российского лидера, нужно искать современные подходы, способствующие укреплению безопасности и поступательному развитию России.

"Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию", - сказал он в опубликованном на сайте Кремля обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

Далее Путин подчеркнул, что в настоящее время особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ.