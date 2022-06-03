В Северной Осетии может подешеветь проезд в транспорте

3 июн. 10:21

В связи с повышением компаниями-перевозчиками цен на транспорте во Владикавказе, власти республики потребовали вернуть прежний тариф и пообещали оказать транспортным компаниям финансовую поддержку.

Стало известно, что цены на проезд в общественном транспорте выросли на пять рублей и составили 25 рублей, также повышение коснулось и межмуниципальных перевозок – с 33 до 38 рублей.

"Сергей Меняйло заверил: тариф в республике регулируем и будет под жестким контролем. Перевозчикам вновь было предложено представить экономическое обоснование повышения цены на проезд", - проинформировали в пресс-службе главы и правительства региона.

Уточняется, что в случае, если текущий тариф не покроет затраты перевозчика, республика готова оказать помощь транспортным организациям и рассмотреть вопрос о выделении дотаций.