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В Северной Осетии может подешеветь проезд в транспорте

В Северной Осетии может подешеветь проезд в транспорте

В связи с повышением компаниями-перевозчиками цен на транспорте во Владикавказе, власти республики потребовали вернуть прежний тариф и пообещали оказать транспортным компаниям финансовую поддержку.

Стало известно, что цены на проезд в общественном транспорте выросли на пять рублей и составили 25 рублей, также повышение коснулось и межмуниципальных перевозок – с 33 до 38 рублей.

"Сергей Меняйло заверил: тариф в республике регулируем и будет под жестким контролем. Перевозчикам вновь было предложено представить экономическое обоснование повышения цены на проезд", - проинформировали в пресс-службе главы и правительства региона.

Уточняется, что в  случае, если текущий тариф не покроет затраты перевозчика, республика готова оказать помощь транспортным организациям и рассмотреть вопрос о выделении дотаций.

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