Самолет "Аэрофлота" задержан на Шри-Ланке до 16 июня

3 июн. 10:04

Российский авиалайнер компании "Аэрофлот" задержан на две недели столичным судом Шри-Ланки.

В четверг самолет не получил разрешения на вылет, Airbus A330 задержан до 16 июня в связи с жалобой, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии, пишет в пятницу новостной портал Newsfirst.

Российские граждане, который должны были вернуться домой на этой лайнере, накануне были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. Вероятно пассажиры этого рейса будут вывезены в Россию другими самолетами, сообщили ТАСС источники, близкие к Министерству туризма Шри-Ланки. Это может произойти уже в пятницу.