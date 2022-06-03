Радикалов из Узбекистана задержали в Красноярском крае

3 июн. 10:01

Троих сторонников запрещенной в России экстремистской группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" из Узбекистана задержали в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

"В Красноярском крае обезврежены трое граждан Узбекистана, относящие себя к международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - заявил он.

Собеседник подчеркнул, что преступники помогали террористам и занимались вербовкой. Одного из них поймали в аэропорту Красноярска, откуда хотел уехать за границу для участия в тренировочном лагере боевиков. Лидер ячейки и еще один участник были задержаны в Канске.